Reprise des cours : une semaine pour mettre en place le nouveau protocole dans les écoles

Dès la semaine du 22 juin, tous les écoliers retrouveront les bancs de l'école. Un nouveau protocole sera mis en place et certaines règles ont été supprimées, notamment celle des quatre mètres carrés par élève. Les classes en effectif réduit ne sont donc plus d'actualité. Les établissements ont une semaine pour tout réorganiser. Dans un collège de Sevran (Seine-Saint-Denis), le principal est à pied d'œuvre pour mettre en place les mesures de sécurité afin d'accueillir tous les enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.