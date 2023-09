Reprise des feux en Sicile : 2 morts et 700 personnes évacuées

Dans cet hôtel de Cefalù, 700 touristes doivent évacuer en pleine nuit. Gabriella filme. Elle semble désorientée. "Tout le monde s'enfuit, tout le monde part", lance-t-elle. À l'extérieur, les flammes sont à quelques mètres des bâtiments. La femme et ses enfants prennent alors conscience du danger : "vas-y" ; "tout est en train de brûler". Le personnel de l'hôtel fait monter les touristes dans des bus pour être emmenés provisoirement dans le gymnase de la ville. Ils sont aujourd'hui hors de danger. Depuis deux jours, 800 pompiers sont mobilisés dans le Nord de la Sicile, autour des villes de Palerme et de Messine. Attisées par le vent et les fortes chaleurs, les flammes ont détruit plusieurs maisons et ont ravagé les collines. Ces incendies ont fait deux morts. Voici l'étendue des dégâts filmée samedi par des pompiers. Des zones sont encore à surveiller ce dimanche pour éviter toute reprise en attendant l'arrivée de la pluie prévue en Sicile dès lundi. TF1 | Reportage L. Romaniens