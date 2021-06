Reprise des sorties scolaires : une bouffée d’oxygène pour les enfants

A Puttelange-aux-Lacs (Moselle), la maîtresse veille sur ces CM1 et CM2, mais ce mercredi, elle ne fera pas cours en salle de classe. Un vent de liberté souffle sur cette rando-vélo. Direction, une ferme pédagogique à quelques kilomètres de là. En effet, les sorties scolaires sont à nouveau autorisées depuis quelques jours. Du côté des hôtes, on est heureux de reprendre la mission auprès des élèves. "Nos scolaires qui reviennent et qui sont en santé, ça nous a manqué", a précisé la fermière. Après une année enfermée, ici, les enfants apprennent d'autres choses et au grand air. Au parc animalier de Sainte-Croix, les groupes scolaires sont aussi de retour. Chaque année, plus de 40 000 enfants y découvrent la faune sauvage, principalement d'Europe. Le parc n'avait pas pu accueillir les scolaires depuis un an. En une journée, ces élèves de Meurthe-et-Moselle ont vu des loups, des chouettes et des rennes. Dans ce parc, les scolaires représentent 15% de l'activité, mais leur accueil est essentiel pour sensibiliser à la biodiversité.