Reprise du travail dans l'abattoir du Loiret où plus de 60 cas avaient été diagnostiqués

L'abattoir de Fleury-les-Aubrais, est l'un des plus grands employeurs du département du Loiret. Or, celui-ci figure parmi les 46 foyers de contamination au coronavirus recensés depuis le 11 mai dans le pays. Près de 62 salariés sur 482 y ont été testés positifs au virus. Après une semaine de fermeture, le travail a repris ce lundi matin dans l'abattoir. Les enfants sont également retournés sur les bancs de l'école où les précautions sanitaires sont scrupuleuses.