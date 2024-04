Requiem pour les écoles de musique ?

Ultime répétition pour les élèves de cette école de musique. Une fois par semaine, avec deux de leurs professeurs, ils se retrouvent pour préparer le spectacle de fin d'année, peut-être le dernier, une fin redoutée par ces apprentis musiciens. Six professeurs et un intervenant encadrent au total 180 élèves. Une association menacée de disparition depuis la suppression d'une subvention régionale. Il manque aujourd'hui 40 000 euros pour boucler le budget, malgré l'augmentation des tarifs en début d'année. Rester dans les tarifs, rester attractifs et avec des minimas sociaux, de plus en plus d'écoles de musique partout dans le pays sont confrontées à cet exercice d'équilibre financier. En cause, une augmentation des salaires des professeurs liée à l'inflation, et une baisse des subventions. Des difficultés qui touchent aussi les conservatoires. Aller chercher d'autres financeurs, des mécènes avec beaucoup plus de possibilité, il ne faut rien s'interdire. TF1 | Reportage C. Parédés, E. Sarre