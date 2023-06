De plus en plus de requins près de nos côtes : faut-il s'inquiéter ?

Sur une vidéo amateure, on voit un requin. L'image d'un aileron qui sort de l'eau est toujours impressionnante. Sauf que nous sommes au large du Cap Gris-Nez, pas très loin de Boulogne-sur-Mer. Il s'agit d'un requin-pèlerin, inoffensif certes, mais qui mesure cinq mètres de long. Les images ont été filmées par Virginie et son mari. Ils étaient sur leur bateau. Au même moment dans l'eau, se trouve un groupe de plongeurs amateurs. Ils sont de retour vers la côte quand ils aperçoivent quelque chose. Ils se jettent à l'eau avec une petite caméra. Ludovic Grare en faisait partie. "On s'est rapproché de lui. Et là, on a vu que c'était un requin-pèlerin", explique-t-il. Des requins, on en voit de plus en plus sur nos côtes. Un autre exemple en Bretagne, aux larges de Trégastel (Côtes-d'Armor), un requin-taupe tourne autour d'un bateau. Un jeune homme l'a filmé. Ces requins, rassurez-vous, n'attaquent pas l'homme. Ils ne mangent que du plancton. Sachez que le requin est une espèce très menacée : 70% de la population mondiale a disparu en cinquante ans. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire, J. Jeunemaître