RER en région : ça démarre mal

Depuis dimanche, grâce au nouveau Réseau express métropolitain européen ou REME, la petite musique d’arrivée est bien plus fréquente en gare. Plus de 800 trains supplémentaires sont censés circuler chaque semaine. Mais entre les changements d’horaires, la pénurie de conducteurs et le gèle de ce mardi matin, le trafic était perturbé. Et les passagers étaient un peu déboussolés. Plus de trains, soit un toutes les quinze minutes aux heures de pointe et une amplitude horaire comprise entre 5h00 et 23h00, c’est la promesse de ce premier RER en dehors de l’Île-de-France. Ce nouveau REME a coûté 700 millions d’euros à la région. C’est un projet ambitieux, mais il suscite des inquiétudes côté associations. Dimanche dernier, au premier jour de roulement, des trains avaient déjà été supprimés. Pour les syndicats, il faudra du temps pour faire circuler 800 trains supplémentaires, en ayant suffisamment de conducteurs. Pour les voyageurs, il reste la question du prix du billet. Avec près de 700 arrêts quotidiens, en ce jour, Strasbourg (Bas-Rhin) est la plus grande gare TER de l'Hexagone au moment où la future zone à faibles émissions va entrer en service dans l'agglomération. L'un allant logiquement avec l'autre. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Schoneshofer