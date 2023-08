Réserve de Banyuls : un sentier marin à choyer

On pourrait presque les toucher du bout des doigts. Des daurades, des sars... plus de 1 200 espèces qui vivent paisiblement dans cette réserve marine. Avec masques et tubas, les vacanciers les découvrent dans ce sentier sous-marin aménagé. Si les poissons sont aussi dociles, c'est parce qu'ils vivent ici en sécurité depuis près de 50 ans. Chaque jour, la police de l'environnement patrouille ici. Car pour protéger la richesse de la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, il y a des règles à respecter : interdiction de ramasser des oursins ou des moules, et ne pêcher que les poissons qui ont une taille minimale pour laisser les jeunes devenir des adultes. Frédéric et Jean-François s'en assurent auprès de chaque usager. Reconnaissants, les locaux se sont habitués à ces nouvelles pratiques dans l'intérêt de tous. Et cela fonctionne. Régulièrement, les scientifiques de la réserve réalisent des plongées et procèdent à un comptage de poissons. Le travail est loin d'être terminé, le département des Pyrénées-Orientales vient de lancer une procédure pour agrandir la réserve marine de Cerbère-Banyuls de près de 1 000 hectares. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia