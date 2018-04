La réserve des Monts d’Azur, un parc animalier réunit les espèces d'autrefois

Plus de 800 espèces sauvages vivent en toute liberté dans la Réserve animalière des Monts d'Azur située dans les Alpes-Maritimes. Les bisons, les cerfs, les chevaux sauvages, les sangliers et les biches vivent alors en totale harmonie dans un vaste espace vert aménagé pour les accueillir. Il est d'ailleurs possible de voir de près ces espèces qui vivaient ensemble il y a des centaines d'années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.