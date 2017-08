Réserver ses produits en ligne et venir les chercher chez les agriculteurs : le "drive" version fermière séduit de plus en plus  

Certains producteurs proposent désormais au consommateur de commander les produits en ligne et de venir les chercher directement dans l’exploitation. Une formule fermière du drive, qui semble faire de plus en plus d’adeptes. Certains producteurs en profitent d’ailleurs pour se regrouper dans des petits marchés locaux. Une simplification pour les consommateurs et une façon de sécuriser leurs revenus pour les agriculteurs participants.