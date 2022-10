Réservoir vide, le plein de galères

À la station-service, ce mardi matin, à Steenvoorde (Nord), nous rencontrons Roger. Il vient ici depuis trois jours, en vain. Il est à sec. Il ne réussit pas à faire le plein et il va devoir annuler des rendez-vous de santé. "Il me reste cinq ou six litres (...) On attend", confie-t-il. Beaucoup de personnes rencontrées ce matin sont angoissées à l’idée de tomber en panne sèche. Sur son chantier, par exemple, Dominique a fait une heure de route pour venir. Mais ce soir, il ne sait pas comment il va rentrer. Émilie, de son côté, a changé ses habitudes. Chaque matin, désormais, elle réorganise sa journée pour ne presque pas utiliser sa voiture. Valentin, quant à lui, doit parcourir 50 km pour travailler tous les jours. Il appréhende un jour de ne pas avoir assez d’essence. Les entreprises peuvent imposer un jour de congé ou de RTT. Et ce, même si les cas de force majeure peuvent-être invoqués par les salariés, notamment en cas de pénurie. Dans tous les cas, en ce moment, le malheur des uns fait le bonheur des propriétaires de voitures électriques. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire