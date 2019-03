Comment résoudre le problème des chaussettes orphelines ?

La perte de l'une des chaussettes du jour au lendemain est un phénomène très courant. Ces accessoires disparaissent souvent dans la machine à laver. Pour résoudre le problème des chaussettes orphelines, certaines marques les vendent en lot de trois et non plus par paires. Opter pour des chaussettes de la même couleur est également une solution. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.