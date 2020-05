Respect des nouvelles normes sanitaires : un casse-tête pour les assistantes maternelles

Les assistantes maternelles ont repris leur travail le 11 mai, après deux mois de chômage partiel. À Lille (Nord), certaines risquent même d'être licenciées si le dispositif prend fin. En attendant, sans aide du département dont elles dépendent, bon nombre d'entre elles doivent acheter leur propre matériel pour assurer leur protection et celle des enfants dont elles ont la garde.