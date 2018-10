Respecter la priorité des piétons, une règle à ne pas négliger !

Sur la route, le piéton est sacré et pourtant, il n'est pas toujours respecté par les voitures. Actuellement, ne pas respecter un passage protégé est passible de 135 euros d'amendes et de six points de moins sur le permis. Les deux-roues aussi sont concernées. Dans l'agglomération parisienne, depuis le début de l'année 2018, 38 piétons ont été tués. Ce qui représente 17 victimes de plus que l'année passée. Parmi elles, une majorité de personnes âgées. La verbalisation des infractions peut également se faire grâce à la vidéo. En effet, des centaines de caméras surveillent des milliers de passages piétons à Paris. En cas d'infraction, l'amende est automatiquement adressée à l'automobiliste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.