Respectez-vous toujours autant les gestes barrières ?

Grippette, rhume ou gastro-entérite, des maladies habituelles et largement répandues. Néanmoins, ces virus, en partie liés au froid, semblent avoir quasi disparu ces derniers mois. D'ailleurs, à la question "avez-vous été malade cet hiver ?", la réponse est invariable : "cette année avec le masque, mon nez a été protégé", "je n'ai pas été malade tout l'hiver". Est-ce le résultat des gestes barrières ? Tout porte à croire que celles-ci ont limité la propagation des virus hivernaux. Pour Arnaud Moulin, maraîcher, le Covid l'a amené à garder les gants toute la journée. Pareil chez Maxime Greigert, boucher, qui concède que cela va devenir une habitude de toute façon. Alors, les virus comme la gastro-entérite sont aux abonnés absents. Ainsi, dans les pharmacies, certains médicaments sont restés aux présentoirs. Constat partagé par les médecins avec des prescriptions en forte baisse, à leur plus grand plaisir. En effet, cela leur permet de se concentrer sur des situations plus sévères. Une chose est sûre, ces gestes barrières sont en passe d'être spontanément adoptés pour les prochains hivers.