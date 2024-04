Ressenti -2° C, le froid s'installe

Sur les hauteurs, malgré le soleil, le printemps avait tout d'une illusion. Seul point positif, la beauté des paysages, car côté température au lever du jour, c'était une tout autre histoire, -2 °C. Un peu de neige jeudi et plus de 20 °C perdus depuis le début de la semaine, le chauffage est donc de nouveau de rigueur, avec ici un froid qui est tout particulièrement présent. Pour cet employé municipal, la journée commence à 8h, et plus que le froid, c'est le vent qu'il craint le plus. Sans surprise donc, en milieu de matinée, on ne se pressait pas vraiment pour prendre un café en terrasse. Et avec l'humidité présent dans l'air ou dans le sol, le froid est d'autant plus marqué avec le vent. S'il fait 0 °C, un vent de 20 km/h seulement vous fera ressentir par exemple une température de -5 °C, mais pas de quoi faire trembler un Auvergnat. Dans le Puy-de-Dôme, les températures matinales resteront bien en dessous des normales de saison jusqu'au début de la semaine prochaine. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive