Quelles sont les ressources fiscales du pays ?

Les recettes fiscales sont estimées à plus de 1 000 milliards d'euros. La moitié de cette somme va à la Sécurité sociale. Le reste est destiné aux collectivités locales et à l'Etat. Pour ce dernier, les impôts servent à financer les services publics et la machine administrative. Quelles sont les ressources de ces impôts ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.