Restaurants : des aides versées plus ou moins rapidement selon les départements

Les restaurateurs continuent de se préparer pour la réouverture de leur terrasse la semaine prochaine. Et voilà une aberration administrative dans le versement des aides auxquelles ils ont droit. D'un département à l'autre, elles arrivent plus lentement. Mieux vaut par exemple être en Isère qu'en Savoie. Les professionnels à Saint-Pierre-d'Entremont en savent quelque chose. Ils sont à cheval sur ces deux circonscriptions. Quelques pas au-dessus d'une rivière, il est très compliqué d'obtenir les aides du gouvernement en Savoie. Le versement des aides aux restaurateurs varie d'un département à l'autre. Michel Valette, gérant des auberges "Thimelet" et "L'Herbe Tendre", possède deux établissements dans les deux départements. Il fait face à un casse-tête depuis la fermeture des restaurants le 30 octobre. "En Isère, j'ai touché mes aides trois jours après ma déclaration. En Savoie, je n'ai toujours pas reçu celle de décembre", se plaint-il. Ce dernier attend toujours 3 000 euros par mois. Tous les professionnels de la restauration espèrent que la situation sera réglée rapidement alors que se profile l'ouverture des terrasses dans moins de dix jours.