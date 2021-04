Restaurants : des difficultés à recruter à l’approche de la réouverture

Huit mois de chômage partiel ont poussé Nicolas Bourgeois à abandonner son smoking de maître d'hôtel pour les foreuses et les fraises hydrauliques. Après avoir donné neuf ans de sa vie à la restauration et sacrifié sa vie personnelle, le prix à payer était devenu trop lourd. "La restauration, c'est intéressant pour les voyages, pour le fait d'avoir le sourire des gens, d'avoir un échange. Aujourd'hui, on ne peut plus voyager et travailler à l'étranger", a-t-il confié. Avec trop d'incertitude, Nicolas n'est pas le seul à s'être réorienté. Eric Macri gère six restaurants lyonnais, il doit aujourd'hui remplacer vingt de ses salariés. Cette année, les candidatures sont également moins nombreuses. La majorité, ce sont des étudiants que les restaurateurs devront former. Mais le problème plus urgent, c'est que les membres du personnel qui sont restés ont accumulé une vingtaine de jours de congé pendant le chômage partiel. Les professionnels demandent donc à l'Etat de prendre en charge dix jours de congé par salarié, comme il l'avait fait en début d'année.