Restaurants : fini le racolage insistant ?

Si vous passez trop près de ces restaurants, c'est systématique, des serveuses vous interpelleront. Elles vous présentent la carte et les menus, pour vous inciter à prendre place dans l'établissement. Cette pratique est monnaie courante surtout dans les villes très touristiques, comme Paris ou Marseille. Et à Montpellier (Hérault), les riverains n'en peuvent plus. Ce racolage est déjà interdit par la loi, mais très peu contrôlé. Alors, la mairie a décidé de durcir la règle dans tout le centre-ville. C'est une bonne nouvelle pour un restaurateur qui lui ne racole pas et qui constate que les clients potentiels fuient le secteur. "Les clients veulent éviter cette rue, parce qu'elle est réputée pour avoir des racoleuses", explique-t-il. Nous avons interrogé l'un des restaurateurs pointés du doigt. Pour lui, ce n'est pas du racolage, mais un moyen de fluidifier le service. Les hôtesses ont pour seule mission d'accueillir les clients à la place des serveurs. Les restaurants qui racolent prennent aujourd'hui le risque d'être sanctionné d'une amende, mais aussi de perdre le droit d'installer leurs terrasses sur la voie publique. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso, J.V. Molinier