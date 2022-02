Restauration : ces retraités qui reprennent du service

Au service en salle, Jacky Bossuet, 67 ans, est officiellement à la retraite. Mais il est de retour au travail, faute de personnel. Il a dû remettre son tablier, un peu contraint. Pour assurer les repas et les tâches du quotidien dans un hôtel-restaurant, ils sont cinq retraités à avoir repris du service. En cuisine, Geneviève, l'ancienne patronne, s'occupe d'éplucher les pommes de terre. Faute de personnel et sans le retour de ces anciens derrière les fourneaux, le restaurant serait tout simplement fermé. Ces retraités ont gardé la passion du métier et connaissent le travail, mais regrettent le manque d'intérêt des jeunes. En quelques mois, sept salariés ont démissionné. Certains sont partis monter leur propre affaire, d'autres aspirent à plus de temps libre. Aujourd’hui, le restaurant cherche désespérément à embaucher. L'entreprise familiale subit ce manque de personnel. À la veille des vacances et avec une fréquentation plus importante, il faudrait embaucher cinq salariés pour faire tourner l'établissement. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings