Restauration de monastère : les Bénédictines de Rosheim lancent un appel aux dons

Le monastère des Bénédictines à Rosheim nécessite des rénovations. De nombreux travaux sont à prévoir, notamment le remplacement des ardoises et la zinguerie qui ne tiendront plus très longtemps. Les devis sont salés car le montant global atteint les 2 800 000 euros. Vu les sommes en jeu, les soeurs ont décidé de lancer un appel à la générosité sur Internet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.