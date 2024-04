Restauration : ils traquent les infractions sanitaires

Ils n'ont prévenu personne. Amandine et Florent viennent contrôler ce restaurant suite à deux signalements d'intoxication alimentaire. À peine le temps d'enfiler leurs blouses qu'ils remarquent déjà des anomalies. Dans la chambre froide, la température est beaucoup trop élevée et il y a de la moisissure. En cuisine aussi, les fautes s'accumulent. Munie de son téléphone, l'inspectrice photographie tout ce qui n'est pas conforme. Autant de preuves transmises au préfet qui décidera ou non de fermer le restaurant. Ce midi, c'est certain, le service n'aura pas lieu. En effet, côté buffet, si tout est déjà prêt, rien ne va. Ils vont devoir tout jeter pour éviter l'intoxication alimentaire. Le contrôle terminé, les deux agents annoncent leur bilan à la restauratrice. En conséquence, c'est la fermeture automatique du restaurant jusqu'à nouvel ordre. C'est une fermeture administrative annoncée à grand bruit sur les réseaux sociaux par le préfet lui-même, qui va jusqu'à donner le nom de l'établissement en infraction et la ville où il se trouve. TF1 | Reportage A. Creff, S. Fortin