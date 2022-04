Restauration : on manque de personnel

Ce midi encore, Anaïs va devoir gérer près d’une centaine de clients. Elle est serveuse saisonnière dans un restaurant de bord de mer. Avec l’affluence du week-end de Pâques, le manque de personnel se fait cruellement ressentir. Une dizaine de saisonniers supplémentaires doivent être embauchés pour la saison estivale, mais le gérant du restaurant n’a reçu aucun CV. Il n’a pas le choix, Nicolas Weisse doit réduire son activité. La station balnéaire est pleine de vacanciers, dont certains sont habitués à La Grande-Motte. Eux aussi ont vu la différence : "Ils ont moins le temps de discuter avec nous parce qu’on voit qu’ils vont à droite et à gauche" ; "Il y a plus d’attente et ça se fait ressentir". Les restaurants ne sont pas les seuls à être touchés. Chez Robert Giusti, gérant de Top Mode Sud, les quatre postes de vendeuses n’ont pas été pourvues. Il n’a pas pu ouvrir son deuxième magasin. Les pertes sont colossales. Rien que dans cette rue de la ville, une quinzaine de postes saisonniers sont à pourvoir. Et les vacanciers vont être de plus en plus nombreux à La Grande-Motte. TF1 | Reportage A. Bacot, E. Alonso