Restauration : quelles pistes pour augmenter les rémunérations ?

Fabien Palao a commencé son service avec le sourire ce jeudi matin. Pour cause, les négociations entre les syndicats et les patrons de la restauration viennent de commencer. L’objectif : améliorer les conditions de travail et les salaires. Le barman est plein d’espoir. Aujourd’hui, 100 000 postes sont à pourvoir dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Il faut redynamiser la filière, convaincre de faire un métier pas toujours facile. Parmi les pistes envisagées dans les négociations : une augmentation de salaire de 6% à 9%, l’instauration d’un treizième mois et d’une prime d’intéressement qui reverse aux employés une partie des bénéfices lorsque l’entreprise a bien fonctionné. De quoi changer considérablement le salaire de Lucas Navarro, barman depuis huit ans. Cyril Buesa, lui, est gérant d’un bar-restaurant et il est prêt à faire des efforts. Mais il l’assure, le gouvernement aussi doit jouer le jeu. "Augmenter nos salariés, c’est obligatoire. Mais on ne pourra pas le faire parce que si nos charges augmentent, c’est le dépôt de bilan", explique-t-il. Avec la crise sanitaire, le secteur a perdu plus de 200 000 travailleurs en un an. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Guiraud