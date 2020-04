Restauration : une échoppe solidaire dans le village de Seur

Tous les restaurants ont interdiction de recevoir des clients depuis le 15 mars. Pour l'heure, le gouvernement n'a annoncé aucune date pour leur réouverture. Pour limiter les pertes, certains se sont lancés dans la vente à emporter de plats et de produits frais. A Seur (Loir-et-Cher), Jean-Christophe Malraux a eu l'idée de créer une échoppe solidaire après la fermeture de son établissement. Le restaurateur récupère les produits des producteurs, vivants aux alentours, pour les revendre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.