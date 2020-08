Restaurer le fort du Petit Langoustier, un couple a accepté le défi

Le fort du Petit Langoustier tient encore debout grâce à des bénévoles. Construite en 1634, cette bâtisse menaçait de s'effondrer. Ses sauveurs, Edith et Marc Frilet, se sont lancé le défi de la restaurer il y a 17 ans. A l'origine, un appel d'offre du parc national de Porquerolles remporté par le couple. Guidés par un architecte du patrimoine, ils vont devoir lever davantage de fonds pour remettre le monument en état.