Le reste à charge zéro : quelles conséquences au niveau des mutuelles ?

La présentation du projet de loi sur le financement de la Sécurité sociale commence ce mardi 23 octobre 2018. Un des points à traiter est celui du reste à charge zéro sur les lunettes, les prothèses dentaires et auditives. A ce jour, les mutuelles déboursent près de 27 milliards d'euros de frais santé. Ce montant est en constante augmentation à cause du vieillissement de la population. Ce qui se répercute donc sur les prix de ces mutuelles. Cette gratuité ne risquerait-elle pas d'augmenter les cotisations ? Caroline Bayle, journaliste Santé sur TF1, nous en dit un peu plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.