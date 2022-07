Reste à charge zéro : les opticiens ne jouent pas le jeu

On vous a posé la question : votre opticien, vous propose-t-il systématiquement des verres et des montures avec zéro euro de reste à charge ? Votre réponse : "Pas du tout". Pour y voir plus clair, nous nous sommes rendu chez un premier opticien ici à Lille (Nord). D’abord, les lunettes à zéro euro ne sont pas vraiment mises en évidence. Elles sont dans un bac, sous la photocopieuse. L’opticien explique que vendre ces lunettes ne lui rapporte rien, car pour chaque client, il passe à peu près deux heures. Une monture intégralement remboursée coûte en boutique 30 euros comme ici à Valenciennes (Nord). Mais pour les Français qui ont des mutuelles, le remboursement est souvent supérieur à 30 euros. La plupart du temps, c’est le client qui veut des lunettes plus chères. Beaucoup d’opticiens ont reçu un courrier de l’État les informant qu’ils ne proposaient pas suffisamment de lunettes à bas prix. Des contrôles pourraient avoir lieu, mais tous les opticiens contactés n’ont pas encore vu l’ombre d’un contrôleur. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire