Reste à charge zéro : quelles sont les règles du jeu ?

La réforme sur le "reste à charge zéro" promis par Emmanuel Macron se concrétise. Dans ce texte, afin de bénéficier d'un remboursement en intégral, le tarif plafond pour un appareil auditif est de 1 700 euros. Quant aux lunettes, ce sera 100 euros pour la monture et 320 euros pour les verres. Les prothèses dentaires en métal, eux, seront également remboursées en totalité.