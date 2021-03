Reste à charge zéro : une vraie bonne idée ?

Le dispositif "Reste à charge zéro" existe depuis plus d'un an maintenant. Pour en bénéficier, il suffit d'avoir une complémentaire santé ou une Complémentaire santé solidaire. Ce dispositif est accessible aussi bien pour les lunettes que pour les soins dentaires et les prothèses auditives. Chez votre opticien, votre dentiste ou votre prothésiste, vous aurez une gamme dédiée, intégralement prise en charge par la Sécurité sociale et votre mutuelle. Il ne s'agira toutefois pas de lunettes chères ni de marque. Pour l'heure, le patient devra avancer les frais. Il paiera ainsi 100% des frais et sera ensuite remboursé en totalité. Concrètement, pour évaluer la pertinence du dispositif, prenons l'exemple de lunettes pour corriger la presbytie. Avant la réforme, les montures et les verres coûtaient 540 euros. La Sécu et la mutuelle remboursant 420 euros, il y a un reste à charge de 120 euros. Depuis la réforme, en choisissant des lunettes dans le panier du "Reste à charge zéro", vous débourserez 210 euros qui seront intégralement remboursés.