"Restez à la maison" en patois provençal avec Magali Gillet

Confinée en Provence, près d'Arles, Magali Gillet, nous parle du professeur en médecine très célèbre en ce moment à Marseille, et dont les Provençaux n'en sont pas peu fiers. Alors que faut-il faire contre ce virus ? Pour elle, "il faut se laver les mains souvent, et surtout, si possible, en restant à la maison". "Et même si ce n'est pas évident pour ceux qui sont enfermés, il faut rester à la maison", a-t-elle poursuivi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.