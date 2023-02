Resto, coiffeur... On ne renonce pas aux petits plaisirs

Anane est une fidèle cliente de Hemera, un institut de beauté et salon de coiffure. Elle refait sa manucure tous les mois pour 50 euros. Selon elle, c'est un petit plaisir qui remonte le moral. Et le prix de ses belles mains se ressent plutôt dans son caddie de courses. Quelques miroirs plus loin, Hugo partage son avis. Le dégradé, pour lui, c'est toutes les trois semaines. Dans cet institut de 500 m², on s'occupe des clients de la tête au pied et la fréquentation n'a pas baissé. Alimentation, électricité, transport... la vie est de plus en plus chère. Chaque dépense est réfléchie. On réduit par exemple la viande à la maison, mais on préfère la déguster dans les restaurants. Et quoi de mieux pour des retrouvailles entre amis. Et durant ces moments-là, "on ne réfléchit pas au portefeuille". Deux mots d'ordre : profiter et déconnecter. Sanaa Andraos a ouvert son bar il y a deux mois et il ne connaît pas la crise. Pour cause, les sorties entre copains, c'est intouchable. "Jamais je vais faire des économies sur les moments que je vais passer avec les amis, jamais !", nous confie un homme. Une chose est sûre, l'inflation n'a pas tué la fête. Cette dernière se planifie encore entre trois à quatre fois par semaine... toujours avec modération ! TF1 | Reportage M. Debut , C. Yzerman, T. Joire