Les Restos du cœur lancent leur 33ème campagne d'hiver

La 33ème campagne d'hiver des Restos du cœur s'est ouverte ce mardi. Emmanuel Macron a assisté à son coup d'envoi dans un centre du Resto du 10ème arrondissement de Paris. L'an dernier, 136 millions de repas ont été distribués aux plus démunis. Pourtant, les besoins semblent être plus importants d'année en année.