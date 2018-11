Les Restos du cœur : des postes de bénévole à pourvoir à Roubaix

Les Restos du cœur de Roubaix se préparent pour la prochaine campagne hivernale qui débutera le 27 novembre 2018. Avec 320 familles bénéficiaires, c'est l'un des plus grands centres de la métropole lilloise. Alors, pour distribuer les repas, il faut au moins 24 bénévoles. Mais les candidatures qualifiées manquent. Et à quelques jours du début de la campagne, il y a urgence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.