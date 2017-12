Les Restos du Cœur : une centaine de personnes ont été conviées à un repas spécial pour les fêtes

A Blois, dans le Loir-et-Cher, les 100 bénéficiaires des Restos du Cœur ont profité d'un repas gastronomique pour les fêtes. Comme chaque année, le chef Christophe Hay a fermé son restaurant pour préparer cet événement particulier. Le menu a été riche en goût et la soirée s'est terminée avec le sourire aux lèvres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.