Restos du cœur : coup d'envoi de la collecte "vitale" compte tenu de la crise

La collecte des Restos du cœur vient de commencer. Les chariots se remplissent lentement mais sûrement, avec parfois de très généreux donateurs. Ce vendredi matin, certains avaient même fait le déplacement au supermarché, uniquement pour la collecte. Jusqu'à dimanche, 500 bénévoles seront mobilisés dans le Tarn-et-Garonne et 80 000 dans toute l'Hexagone. Le but est de récolter un maximum de produits de première nécessité, comme des produits d'hygiène et des denrées alimentaires. En Tarn-et-Garonne, les Restos du cœur espèrent accueillir près de 40 tonnes de produits. Dans le grand dépôt de Montauban, on se prépare à recevoir le fruit de cette 35ème collecte, indispensable pour les mois à venir. Depuis le début de la pandémie, les Restos du cœur ont enregistré une forte hausse du nombre de bénéficiaires, dont les étudiants en ville et les retraités en milieu rural. En 2020, 7 400 tonnes de denrées ont été récoltées. Cette année, plus que jamais, les Restos du cœur comptent sur la population pour faire encore mieux.