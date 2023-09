Restos du Cœur : l’appel à l’aide de l'association a-t-il été entendu ?

Ce lundi matin encore, beaucoup de monde dans ce centre des Restos du Cœur, en région parisienne. Comme ce lundi, ce centre a passé des semaines entières sans œufs ni laits. Une situation impossible à gérer alors que le nombre de familles bénéficiaires augmente, plus 30% en un an. Dimanche, la ministre des Solidarités a annoncé une aide de quinze millions d'euros pour l'association. Sur cette somme, dix millions d'euros étaient déjà en discussion, mais leur déblocage sera accéléré. Les cinq millions d'euros de plus sont la vraie nouveauté, une aide supplémentaire. Chaque matin, pour sa petite association d'aide alimentaire, Michel fait la tournée des supermarchés de Marseille (Bouches-du-Rhône) pour récupérer des dons. Avant, il récupérait 200 kilos de nourriture à chaque passage. Ce lundi, c'est deux fois moins. En parallèle, la demande de colis alimentaires bondit, toute l'équipe de bénévoles s'inquiète. Pour les 8 000 familles qu'elle aide, l'association de Michel reçoit 3 500 euros de subventions par an, en plus des dons. Une plus grosse aide publique aiderait ici aussi à voir l'avenir plus sereinement. TF1 | Reportage D. Sitbon, P. Géli, J. Chubilleau