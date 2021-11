Restos du Cœur : le nombre des camions itinérants doublé pour la campagne hivernale

Comme chaque début de semaine, Martine Rigollet et quatre autres bénévoles chargent leur camion itinérant. "Le mardi on part pour la journée donc les deux camions sont vraiment très pleins, pratiquement le maximum qu'on puisse distribuer", "On dessert actuellement cinq villages. On part pour une tournée où on a 120 personnes à servir", explique-t-elle. Ce centre ambulant vient à la rencontre des bénéficiaires. Pour cette tournée, les bénévoles vont parcourir plus de 45 kilomètres. Le premier centre fixe des Restos du Cœur se trouve à plusieurs kilomètres, impossible de s'y rendre en voiture pour des personnes dans le besoin, comme Régis qui vient ici depuis un mois. Pendant que certains bénévoles distribuent les denrées alimentaires ou s'occupent des démarches administratives, d'autres sont à l'écoute des bénéficiaires. La moitié des personnes accueillies a moins de 25 ans. Avec la crise sanitaire, on a vu l'arrivée de nouveaux profils. TF1 | Reportage L. Deschateaux, T. Marquez