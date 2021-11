Restos du cœur : les derniers préparatifs de la campagne hivernale

Cette année encore, ils sont nombreux à venir s'inscrire aux Restos du cœur. C'est le cas d'Emmanuel, un ancien serveur au chômage depuis trois ans. Grâce à l'association, il devrait manger à sa faim pendant les mois les plus froids. Pendant ce temps, les autres bénévoles s'activent aussi. Il faut trier et ranger. Douze tonnes de nourritures ont déjà été stockées, de quoi tenir au moins deux mois. Il y a des pâtes, de la farine, du sucre, mais aussi des produits frais qui sont collectés chaque jour auprès des grandes surfaces. Situé à Valence (Drôme), un centre des Restos du cœur continue à nourrir 1 500 personnes en hiver. Pour Florent Ermacora, bénévole de 84 ans, aider les plus démunis est une évidence. "Donner de sa vie gratuitement est un acte intéressant", a-t-il confié. Même si la campagne d'hiver ne débutera que le 23 novembre, les distributions alimentaires ont déjà commencé. La faim n'a pas de saison et les inscriptions sont en hausse de 10%. Les profils des bénéficiaires, eux, sont variés. Les difficultés financières touchent toutes les générations. TF1 | Reportage C. Buisine, A. Cerrone