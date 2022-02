Restrictions allégées, bas les masques !

Ce serait presque un jour de marché commun comme un autre, si une contrainte liée à l'épidémie de covid-19 ne venait d'être levée. Plus de masque obligatoire en extérieur à partir d'aujourd'hui, 2 février. Pourtant sur ce marché considéré comme site extérieur, les clients semblent avoir du mal à s'y retrouver. La plupart des clients portent encore un masque, car ils sont encore dans le doute. "Il est conseillé de le garder quand même", ajoute l'un d'eux. Certains, en tout de même compris le message et compte bien en profiter. "Cela fait du bien", confirme un des clients qui ne portait de masque. Ce matin de bonne heure, au petit marché dans la commune d'Andresy (Yvelines), rien ne semblait clair même jusque dans l'esprit des commerçants eux même. Il y a ceux qui mettent, et d'autres qui n'en mettent pas. Sortie du marché sur le quai de l'Oise, la promenade se partage avec les visages masqués et avec ceux qui persévèrent dans la prudence. Bien sûr, au contact des boutiques, la règle demeure inchangée avec ceux du port du masque demeure. TF1 | Reportage R.Goichon, J; Clouzeau