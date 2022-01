Restrictions allégées : bientôt la liberté ?

Dans un café de Plougastel-Daoulas (Finistère), les annonces de Jean Castex font chaud au cœur. Plus que quelques jours à tenir avant de retrouver un brin de liberté. Derrière son masque, Pascal ne cache pas son sourire. Un retour à la convivialité où les clients ne seront plus obligés de se tenir à deux mètres les uns des autres pour consommer. Le gérant du café est soulagé. Après deux années compliquées, cet allègement des contraintes sanitaires est plus que bienvenu. Dans la rue, le port du masque ne sera plus obligatoire et ce n'est pas plus mal. "Combiner masque et lunettes, c'est très compliqué. Donc, contente de pouvoir enlever ça", se réjouit une passante. "C'est une bonne nouvelle, je suis impatiente", ajoute-t-elle. Joëlle, elle, n'est pas trop de cet avis. "Je trouve que c'est un peu tôt. Je suis un peu sceptique mais bon, il faut qu'on avance", lance-t-elle. Pour l'heure, les habitants sont toujours nombreux à porter le masque en extérieur. TF1 | Reportage T. Lagoutte, P.F. Watras