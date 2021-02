Restrictions sanitaires : ce sont les restaurants qui manquent le plus aux Français

En ces temps de confinement, s'attabler dans une salle de restaurant sans masque est un rêve, mais un rêve partagé par une grande majorité. Selon un récent sondage, mené pour évaluer ce qui manque le plus aux Français, les restaurants arrivent en tête de liste. En effet, six Français sur dix disent vouloir plus que jamais y retourner et quatre sur dix affirment que c'est la première chose qu'ils feront une fois les restrictions levées. Du côté des restaurateurs, ils attendent aussi ce moment avec impatience. Ils savent qu'ils peuvent compter sur cette envie de leur clientèle. Depuis le début de l'épidémie, ce secteur a cumulé plus de six mois de fermeture. Alors, les clients tentent de compenser comme ils peuvent, en allant aux marchés pour concocter des plats à la maison ou en passant commande. Malgré tout, cela ne vaut pas le plaisir d'être à table et de se faire servir. Rappelons que 10% des Français ont pris l'habitude de ces plats à emporter. Une façon pour eux de soutenir les restaurateurs.