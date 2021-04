Restrictions sanitaires : la détresse des forains contraints d'annuler leurs fêtes

Pour Sophia, c'est une triste découverte du métier de forain. Les auto-tamponneuses de son grand-père sont à l'arrêt. Et chaque mois, depuis fin octobre, c'est une nouvelle foire qui est annulée. À 60 ans, Denis Thibaut représente la onzième génération de forains de sa famille, mais il n'a jamais connu une telle situation. "La trésorerie est à zéro pour tout le monde. Et les crédits des gens ont été reportés", se plaint-il. Même la grande-roue qu'il installe dans le Sud-Ouest est à l'arrêt, à moitié montée. "On est en stand-by, alors qu'on aurait pu ouvrir depuis le mois de février", confie Denis. Une situation d'autant plus difficile à vivre que tous ses manèges ont fonctionné l'an dernier. En attendant de pouvoir retravailler, Denis s'occupe autrement, mais ce n'est plus la même vie. "Quand on est issu d'une famille du voyage, ne plus aller de ville en ville, c'est quelque chose qui manque. Moralement, on en souffre", dit-il. Sa crainte est de voir les jeunes se décourager et son métier disparaître, alors que le public n'a jamais eu autant besoin de divertissement.