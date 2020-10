Restrictions sanitaires : les Montpelliérains dans l’attente des annonces de Macron

Ce mercredi soir, Emmanuel Macron va annoncer de nouvelles mesures pour endiguer la propagation du coronavirus. La rumeur d'un couvre-feu circule déjà dans les grandes villes les plus touchées. C'est le cas à Montpellier (Hérault), qui est passé en zone d'alerte maximale depuis lundi soir. Ce matin, de nombreux habitants redoutent un nouveau tour de vis du chef de l'Etat. Avec la progression de l'épidémie, l'idée d'un possible reconfinement est dans tous les esprits.