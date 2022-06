Résultats des législatives : majorité relative, incertitude absolue ?

Ce lundi matin au marché de Pont-Audemer (Eure), beaucoup se réjouissent de ce scrutin : "c'est la démocratie, c'est le résultat, c'est comme ça" ; "c'est une bonne démocratie parce que tout le monde va avoir la parole". Avec une majorité relative, le parti d'Emmanuel Macron devra tenir compte de divers avis, mais surtout, il faudra négocier avec les autres partis. Il sera donc plus difficile de faire passer des réformes. Certains sont inquiets, car le gouvernement avait promis une loi sur le pouvoir d'achat. D'autres habitants sont désabusés. Ils n'y croyaient pas. "Il a promis tellement de choses durant les cinq premières années, qu'il n'est plus crédible", lance l'un d'eux. Majorité absolue ou non, quelles que soient les alliances si elles ont lieu, ce qui est sûr, c'est que pour la priorité des Français, c'est regagner du pouvoir d'achat : "quand on voit les prix de l'électricité, du gaz et tout ça, on voit que ça a doublé ; moi j'ai un appartement, avant on s'en sortait, là, on ne s'en sort plus, c'est tout" ; "on aide aussi ceux qui travaillent et pas que les classes très pauvres ; les classes moyennes sont aussi en difficulté, donc, il ne faudrait pas les oublier non plus". TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos