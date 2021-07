Résultats du bac : des scènes de joie malgré le contexte

Cela faisait des mois qu'on n'avait pas vu tant de câlins. Depuis ce mardi matin, les résultats du bac sont disponibles sur Internet. Mais peu importe, tout le monde a mis son réveil. A 8h30 tapante, parents et enfants étaient là. Avec le contrôle continu, beaucoup savaient déjà s'ils avaient leur diplôme ou pas. Mais après une année compliquée, cela reste quand même un grand soulagement autant pour les élèves que pour les professeurs. "Très bons résultats. Il y a quelques rattrapages, mais c'était prévu", lance l'un d'eux. L'année prochaine ce sera licence de droit, de sport ou de commerce. L'avenir est devant eux, mais aujourd'hui, impossible de ne pas ressentir une pointe de nostalgie. "Ça fait bizarre de se dire que ce sera la dernière fois qu'on va y aller et la dernière fois qu'on voit le lycée, qu'il y a des personnes qu'on ne verra plus. Ça fait un peu triste", confie une élève. Heureusement, pour se mettre du baume au cœur, il y aura la fête puis les vacances ou pour les moins chanceux, les rattrapages dès ce mercredi.