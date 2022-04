Résultats élection présidentielle 2022 : ces fiefs de droite qui ont voté Macron

Ce lundi matin, les Vannetais ont découvert les résultats définitifs du premier tour. Ils ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron et lui ont même donné un peu d’avance en lui accordant près de 37% de leurs votes. Ce n’est pas un secret : Vannes a, depuis longtemps, un ancrage politique fort. En 2017, François Fillon arrivait en seconde position ici. Aujourd’hui, Valérie Pécresse dépasse à peine les 7%. Alors que s’est-il passé ? Jean-Yves, par exemple, se dit de tradition gaulliste. La veille, il a voté pour le président sortant. "On s’aperçoit aussi qu’Emmanuel Macron, dans le contexte actuel, est bien représentatif de la France et fait le job, quelque part, à l’international. Je pense que pas mal d’électeurs ont tenu compte de ce contexte-là pour lui apporter leurs voix", explique-t-il. Après son premier mandat, Emmanuel Macron a, non seulement retrouvé la confiance des Vannetais, mais aussi renforcé son précédent score. Beaucoup de ces habitants ont suivi leur maire. David Robo a quitté LR pour le parti d’Édouard Philippe. Il a, lui-même, appelé à voter pour le président sortant. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel