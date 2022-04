Résultats élection présidentielle 2022 : EELV et le PS, des partis à la dérive

Figure illustre du socialisme, Jean Jaurès semble encore choqué, sur cette place qui porte son nom, du faible score de la candidate PS. Et il n'est pas le seul. Ce lundi matin, les électeurs s'interrogent sur la manière pour sauver la gauche traditionnelle. "Je pense qu'il faut vraiment créer une gauche unifiée, mais est-ce qu'on l'appellerait le Parti socialiste ? Je ne suis pas sûre", lance une habitante. À Montpellier (Hérault), bastion de gauche depuis toujours, François Hollande avait recueilli près de 35% des voix en 2012. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est en tête avec plus de 40% des suffrages. "Tout simplement on a besoin de changement. On voit que le PS, ça ne marche pas depuis des années. Du coup, on se tourne vers un autre parti", témoigne une habitante. Certains électeurs, qui s'apprêtaient à voter pour les écologistes, ont, eux aussi, changé leur vote. Ces étudiantes en sciences politiques, qui préparent leur exposé, ont voté Socialiste. Elles veulent y croire pour la suite. Les scores seront donc surveillés de près les 12 et 19 juin prochains. TF1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia