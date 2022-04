Résultats élection présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon a-t-il bénéficié d’un effet "vote utile" ?

Selon notre éditorialiste Adrien Gindre, Jean-Luc Mélenchon a nettement bénéficié du "vote utile" à gauche. Néanmoins, il y avait un socle très important dont il faut se souvenir. En effet, en 2017, Jean-Luc Mélenchon a raflé pratiquement 20% des voix. Et cette fois-ci, il obtient encore un score supérieur. Ce résultat du candidat est lié aux mouvements de dernières minutes. Des électeurs pensaient voter Socialiste, Communiste ou encore Écologiste, et dans la dernière ligne droite, ont lâché Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Yannick Jadot. À noter que Jean-Luc Mélenchon a manqué 500 000 voix pour devancer Marine Le Pen et atteindre le second tour. Pourtant, les candidats des partis EELV, PS et PCF représentent trois millions d'électeurs. Ce qui veut dire qu'il aura fallu un peu plus de votes utiles pour que l'issue de ce premier tour soit totalement différente. A. GINDRE